C'est en octobre l'année prochaine que Microsoft a prévu d'abandonner Windows 10. À ce moment, ce sont des centaines de millions de PC qui seront alors exposés aux risques d'exploitation de failles puisque plus aucun correctif de sécurité ne sera déployé.

Et rien n'est simple puisque même si la bascule vers Windows 11 est gratuite, encore faut-il que les PC en question soient compatibles. Or, Microsoft impose une fiche technique moderne avec une puce TPM 2.0, SecureBoot et une restriction à une sélection de processeurs.... Personne ne souhaitant véritablement changer une configuration qui fonctionne parfaitement simplement pour changer d'OS, la situation est la suivante : Windows 10 reste majoritaire sur le marché, et les utilisateurs se tournent vers des solutions différentes...

Une nouvelle solution vient ainsi de voir le jour sous le nom de Flyby11. Tout comme le logiciel Rufus qui propose de créer des clés d'installation de Windows 11 en retirant les restrictions, Flyby11 permet d'installer Windows 11 24H2 sur des PC qui ne disposent pourtant pas des prérequis matériels.

Pour se démarquer de Rufus, Flyby11 se veut bien plus simple : l'outil automatise tout le processus en misant sur une version de Windows Server, permettant ainsi d'ignorer toutes les étapes de vérifications de compatibilité matérielle.

Côté l'utilisateur, il n'y a qu'à choisir le type d'installation et de cocher la méthode de récupération de l'ISO officielle de Windows, puis de cliquer sur Patch avant de monter l'ISO.

Reste la question de la pérénité des systèmes installés de la sorte : rien n'indique que Microsoft ne proposera pas des verrous par la suite pour limiter le déploiement de mises à jour sur ces appareils, ou plus simplement, on pourrait y voir se développer des instabilités et bugs divers.

Ajoutons à cela qu'aucun des deux outils cités ne pourra faire de miracle avec les processeurs trop anciens incompatibles avec les instructions SSE4.2 et PopCnt.