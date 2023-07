Fnac, acteur majeur du e-commerce français, lance ses Fnac Days, période durant laquelle le matériel informatique, entre autres, est vendu à prix cassé. Il y en aura pour tous les gouts et pour tous les budgets.

Commençons avec le PC portable HP Victus 15-fb0160nf. Cet ordinateur portable est doté d'un écran de 15,6" à une définition de 1920 x 1080 px. Il est propulsé par un processeur AMD Ryzen 5 5600H couplé à 16 Go de mémoire vive (RAM) et d'une carte graphique AMD Radeon RX 6500M. Windows 11 est installé d'origine sur son disque SSD de 512 Go.

Ce PC portable HP Victus 15-fb0160nf est soldé à 749,99 € au lieu de 1000 € soit 25% de réduction chez Fnac. La livraison et le retrait en magasin sont gratuits.

D'autres PC portables sont également en promotion comme :







Et d'autres produits affichent des soldes à savoir :

Imprimante

Tablette tactile

Souris

Écran PC







Et n'oubliez pas de consulter les meilleures soldes d'été du jour.