Jusqu'à dimanche prochain inclus, les French Days 2024 d'automne ont également lieu à la Fnac. L'opération promotionnelle est présentée comme les journées du pouvoir d'achat avec des remises de jusqu'à -30 %.

Les remises concernent une large gamme de produits à trouver dans les catégories touchant à l'informatique, TV & Vidéo, gaming, petit électroménager, mobilité urbaine ou encore les jouets.

Avec la carte Fnac+, les adhérents peuvent en outre profiter jusqu'à aujourd'hui d'un code promo FRENCHDAYS pour 40 € offerts en chèque-cadeau à partir de 400 € d'achat et 70 € offerts dès 700 € d'achat.

Un tel code est par exemple valable pour l'iPhone 16 Pro à 1 229 € en version 128 Go, sachant qu'il est également possible de profiter d'un bonus de 100 € en plus de la valeur de reprise d'un ancien smartphone.

Quelques offres French Days chez Fnac

