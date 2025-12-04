La Fnac active sa célèbre promotion "2 LEGO achetés, le 3ème offert", permettant de réaliser une économie immédiate sur une vaste sélection de boîtes (Star Wars, Harry Potter, Technic...).
C'est le moment idéal pour les adhérents qui peuvent faire d'une pierre deux coups : jusqu'au 8 décembre inclus, cette offre est optimisable avec le code promo NOEL10D50, qui crédite 10 € sur votre compte fidélité dès 50 € d'achat. De quoi remplir la hotte sans faire exploser le budget.
Voici une sélection de 10 sets LEGO les plus populaires pour Noël 2025 chez la Fnac.
? Top 10 LEGO Noël 2025 (Fnac)
- LEGO Speed Champions 77243 Voiture F1 Red Bull Racing RB20
Prix : 20,99 €
La star des petits prix cette année, reproduisant la monoplace championne du monde.
- LEGO Speed Champions 77251 Voiture F1 McLaren Team MCL38
Prix : 23,99 €
Idéal pour les petits budgets et les fans de Formule 1.
- LEGO Speed Champions 77244 Voiture F1 Mercedes-AMG W15
Prix : 26,99 €
Une réplique ultra-réaliste pour les fans de l'écurie à l'étoile, idéale pour recréer la grille de départ à la maison.
-
LEGO Icons 10328 Le Bouquet de Roses
Prix : 43,99 €
Le cadeau idéal pour les adultes qui aiment la décoration.
- LEGO Star Wars 75401 Le Jedi Interceptor d'Ahsoka
Prix : 45,99 €
Une nouveauté très attendue issue de la série Ahsoka.
- LEGO Icons 10329 Les Plantes Miniatures
Prix : 49,99 €
Le petit cadeau déco parfait qui cartonne depuis 2 ans.
- LEGO Technic 42213 SUV Ford Bronco
Prix : 59,99 € + -10 € avec le code NOEL10D50 pour les adhérents
Un modèle robuste et détaillé pour les fans de 4x4, nouveauté très appréciée de cette fin d'année.
- LEGO Harry Potter 76429 Le Choixpeau Magique qui Parle
Prix : 74,99 € + -10 € avec le code NOEL10D50 pour les adhérents (⚠️ retrait magasin uniquement)
Ce set intègre une brique sonore qui répartit réellement les élèves dans les maisons de Poudlard !
- LEGO Harry Potter 76450 Book Nook : Le Poudlard Express
Prix : 99,99 € + -10 € avec le code NOEL10D50 pour les adhérents
Un magnifique objet de collection conçu pour se glisser entre deux livres dans une bibliothèque (format "Book Nook").
-
LEGO Technic 42176 Voiture de course Porsche GT4 e-Performance
Prix : 129,99 € + -10 € avec le code NOEL10D50 pour les adhérents (⚠️ retrait magasin uniquement)
Une voiture de course télécommandée très rapide, pilotable via smartphone.
ℹ️ Rappel de l'offre : pour en profiter, ajoutez 3 boîtes porteuses de l'offre vendues et expédiées par la Fnac à votre panier. La moins chère des trois passera automatiquement à 0 €. Assurez-vous bien que la mention "3ème LEGO offert" soit présente.