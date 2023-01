Le coup d'envoi est donné aujourd'hui pour les soldes d'hiver 2023 qui se dérouleront jusqu'au mardi 7 février. Une période de quatre semaines avec les fameux prix barrés qui vont être légion, y compris en ligne avec l'e-commerce.

Les soldes ont débuté du côté de la Fnac qui accompagne ce lancement d'un code promo PROMO15. Il est cumulable avec les offres en cours, mais pas avec un autre code promo, et permet d'obtenir 15 € offerts à partir de 100 € d'achat.

Le code promo PROMO15 couvre toutes les catégories de produits, à l'exception des livres et quelques exclusions. Il est uniquement valable ce mercredi 11 janvier et se destine seulement aux adhérents. À noter que la carte Fnac+ est à partir de 9,99 € la première année, puis 14,99 € par an.

Pour les soldes d'hiver, la Fnac affiche jusqu'à -70 %, voire -80 % en fonction des catégories pour les produits.

Smartphones

Montres connectées

Ordinateurs portables (gaming)

PC portable gaming Dell Alienware m15 R7 (15,6", Intel Core i7 12700H, 32 Go RAM, 1 To SSD, Nvidia RTX 3080 Ti) : 3 053,99 € au lieu de 4 299,99 €

PC portable gaming Asus ROG STRIX-G15-G513RW-HQ113W (15.6", AMD Ryzen 7 6800H, 16 Go RAM, 512 Go SSD, Nvidia RTX 3070 Ti) : 1 709,99 € au lieu de 2 499,99 €

PC portable gaming Lenovo IdeaPad 3 15ACH6 (15,6" AMD Ryzen 5, 16 Go RAM, 512 Go SSD, Nvidia RTX 3060) : 890,99 € au lieu de 1 299,99 €

Ces quelques exemples font partie des produits soldés avec lesquels le code PROMO15 est en vigueur.