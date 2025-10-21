La patience des fans est enfin récompensée. Après des décennies à devoir se contenter de compétitions aux noms génériques, la simulation de management la plus pointue du monde va enfin pouvoir afficher les vrais logos.

Sports Interactive, le studio derrière la saga, a officialisé un partenariat pluriannuel avec la FIFA. Un accord qui va changer en profondeur l'expérience de jeu, à commencer par le très attendu Football Manager 26.

Quelles sont les compétitions concernées par cet accord ?

Après plus de vingt ans d’existence, la série Football Manager officialise un accord inespéré avec la FIFA. Ce partenariat exclusif couvrira l'ensemble des compétitions majeures de la fédération internationale. Dès l'an prochain, les joueurs pourront donc mener leur sélection nationale à la victoire dans des tournois entièrement sous licence, incluant :

La Coupe du Monde de la FIFA 2026 , organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. La Coupe du Monde Féminine de la FIFA.

La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA.

Concrètement, cela signifie l'intégration des logos, des trophées, des maillots et de tout l'habillage visuel officiel de ces compétitions.

Qu'est-ce que cela va changer concrètement dans le jeu ?

Cette immersion sera renforcée par une refonte complète du module de management international, promise par Sports Interactive via une mise à jour gratuite. Prévue pour juin 2026, juste avant le coup d'envoi du véritable Mondial, elle introduira une approche plus stratégique de la gestion d'une sélection : choix des stages de préparation, gestion de la dynamique de groupe, pression médiatique accrue, etc.



Grâce à cet accord, les 48 équipes qualifiées pour la phase finale de la Coupe du Monde 2026 bénéficieront de leurs tenues et logos officiels, apportant un réalisme jusqu'ici inégalé à l'expérience de sélectionneur national.

Pourquoi cette annonce est-elle un tournant pour la licence ?

Ce virage vers plus d'authenticité coïncide avec une autre révolution pour la série : FM26 sera le tout premier opus développé avec le moteur Unity, après des années d'utilisation d'un moteur maison. L'obtention de la licence FIFA est donc la cerise sur un gâteau déjà très attendu, et positionne Football Manager 26 comme l'épisode du renouveau.



"C'est un moment historique pour le studio", a déclaré Miles Jacobson, directeur de Sports Interactive, qui promet une expérience bien plus complète et immersive. Pour les millions de managers en herbe, c'est la fin d'une longue attente et le début d'un nouveau chapitre pour leur jeu fétiche.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand sortira Football Manager 26 ?

Football Manager 26 sera disponible à partir du 4 novembre 2025 sur PC, consoles (PlayStation, Xbox) et mobiles.

Cet accord avec la FIFA inclut-il les championnats nationaux comme la Ligue 1 ?

Non, ce partenariat est exclusif aux compétitions internationales organisées par la FIFA. Les licences des clubs et des championnats nationaux (Premier League, Ligue 1, etc.) sont négociées séparément, ligue par ligue.

La mise à jour de la Coupe du Monde 2026 sera-t-elle payante ?

Non, Sports Interactive a confirmé que la mise à jour qui intégrera le module complet de la Coupe du Monde 2026, prévue pour juin 2026, sera entièrement gratuite pour tous les possesseurs de Football Manager 26.