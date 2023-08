Depuis le début de l'été dernier, le constructeur automobile américain Ford accélère le désengagement de ses véhicules aux énergies fossiles : en juillet, on apprenait la disparition pure et simple de la Fiesta. Aujourd'hui, Ford annonce la disparition de trois nouveaux véhicules de son catalogue.

Alors que l'on pensait que la Fiesta avait été évincée au profit d'une montée en gamme globale du catalogue du constructeur et un attrait toujours plus prononcé des utilisateurs pour les SUV et berlines, on apprend que Ford va également faire disparaitre le Kuga, SUV par excellence au sein de la marque.

Suivent ainsi les Ford Transit Connect, Escape et Edge. Les deux derniers étant également des SUV et le dernier étant orienté vers une gamme plus luxueuse, l'écrémage ne tend ainsi pas à répondre aux demandes du public plus qu'à souhaiter anticiper la bascule vers la vente exclusive de véhicules électriques.

2035 : objectif 100% électrique

Car à compter de 2035 et comme c'est le cas pour tous les constructeurs en Europe, Ford n'aura plus le droit de vendre aucune voiture neuve basée sur une motorisation thermique. Le groupe s'est donc donné pour objectif de basculer l'intégralité de son catalogue vers le 100% électrique d'ici 2030.

Pour ce faire, Ford a créé une division baptisée Model E intégralement dédiée au développement de voitures et utilitaires électriques, tout comme l'avait d'ailleurs fait Renault avec sa marque Ampère.

Ainsi, les véhicules disparus ces derniers mois devraient prochainement revenir dans leurs grandes lignes en versions électriques d'ici quelques années, avec ou sans changement de nom au passage.

Pourquoi tant d'abandons ?

Si Ford abandonne des gammes emblématiques (la Fiesta aura été exploitée pendant 47 ans), c'est avant tout pour faire de la place dans ses usines et amorcer plus rapidement la transition vers l'électrique. Ford a fait le choix de travailler avec Volkswagen pour l'exploitation des plateformes électriques MEB en attendant quelques années d'avoir sa propre base technique.

Dans l'attente, c'est le Puma 100% électrique commercialisé à partir de 2025 qui devrait représenter le gros des ventes de la marque auprès des particuliers, ainsi que l'e-Tourneo Courier auprès des professionnels.