Aujourd'hui, nous avons trouvé une superbe offre pour un forfait mobile. Prixtel lance son forfait Oxygène. Cette offre évolutive vous propose plusieurs formats allant de 20 à 60 Go de data à prix mini.

Moins de 7 € pour 20 Go de données mobiles

Non ce n'est pas une blague, Prixtel, ce MVNO, nous propose une offre mobile incluant de base 20 Go de données mobiles en 4G / 4G+ avec un débit réduit au-delà. Comme tous les opérateurs actuels, les appels et SMS/MMS sont illimités en France métropolitaine ainsi que vers l'UE et les DOM. L'option transfert d'appel vers la messagerie est également présente d'origine sur ce pack. Le tout exploite le réseau SFR afin d'avoir la meilleure couverture réseau possible. Notons qu'une enveloppe de 15 Go/mois de données mobiles est également prévue au sein de l'Europe et dans les DOM.

Des options gratuites sont également intégrées telles que : le blocage des numéros surtaxés, la messagerie vocale visuelle (iPhone uniquement) et les appels WiFi.

Petite particularité, ce forfait mobile est ajustable au niveau de la quantité de données, à savoir que le prix dépendra de votre consommation réelle. Fini le hors forfait coûteux, si vous dépassez les 20 Go de data, le forfait passera seulement à 8,99 € par mois jusqu'à 40 Go, ou 10,99 € jusqu'à 60 Go.

Ce forfait Prixtel Oxygène 20 à 60 Go nous est proposé à partir de 6,99 € par mois sans engagement. À noter qu'il vous faudra débourser classiquement 10 € pour obtenir la carte SIM.



Concernant la concurrence, signalons les offres de Sosh avec son nouveau forfait 130 Go à 15,99 €, de B&You avec ses forfaits 1, 100 et 200 Go à respectivement 6,99 €, 15,99 € et 19,99 € par mois et 2 mois offerts pour le forfait 100 Go, de Free Mobile et son forfait 130 Go à 14,99 € par mois, ou encore de Cdiscount avec ses forfaits 30 Go et 100 Go à 6,99 € et 9,99 € par mois, ou enfin de RED avec ses 3 forfaits 1, 160 et 200 Go à respectivement 6,99 €, 15,99 € et 19,99 € par mois.