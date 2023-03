Aujourd'hui, nous vous présentons le forfait mobile sans engagement Brio Liberté 30 Go Série Spéciale proposé par Coriolis Telecom.

6,99 € pour 30 Go de données mobiles

OUI, Coriolis Telecom l'a fait ! Cet opérateur virtuel nous propose une offre mobile incluant 30 Go de données mobiles en 4G / 4G+ avec un débit réduit au-delà dont 8 Go utilisables depuis l'UE et les DOM (facturé au Mo si dépassé). Comme tous les opérateurs actuels, les appels et SMS/MMS sont illimités en France métropolitaine vers les fixes et mobiles métropolitains ainsi que vers l'UE et les DOM. Des options sont disponibles avec cette offre à savoir : présentation du numéro, double appel, VoLTE / VoWIFI et un service client certifié ISO 9001. Le tout exploite le réseau SFR afin d'avoir la meilleure couverture réseau possible.

Ce forfait mobile sans engagement Brio Liberté 30 Go Série Spéciale est proposé au petit prix de seulement 6,99 € par mois sans engagement. À noter qu'il vous faudra débourser classiquement 10 € pour obtenir la carte SIM qui vous sera livrée gratuitement.

Signalons que Coriolis propose également d'autres forfaits :

50 Go à 9,99 € / mois

100 Go à 10,99 € / mois pendant 6 mois puis 13,99 €

140 Go à 12,99 € / mois pendant 6 mois puis 15,99 €

210 Go 5G à 19,99 € / mois



En termes de concurrence, notons les offres de :