Voici les 4 abonnements fibre les moins chers en ce moment : nous les avons choisies car leur prix reste fixe, même après un an, ce qui les rend au final plus avantageux que d'autres offres dont le tarif, certes plus intéressant au début, augmente considérablement au bout de 6 mois ou d'un an.

RED Box

La RED Box est à 24,99 €/mois sans engagement, avec en ce moment le retour de 2 mois d'abonnement offerts et toujours avec les appels illimités vers les mobiles inclus.

Elle propose :

Jusqu'à 500 Mb/s en symétrique avec WiFi 5,

Augmentation du débit à 2 Gb/s avec un routeur WiFi 6 pour 7 € supplémentaires par mois,

Appels illimités vers les fixes de plus de 100 pays et les mobiles de France,

Décodeur Android TV pour 3 € par mois, avec la possibilité de passer de 35 à 100 chaînes pour 2 € de plus.

À noter que des frais d'activation de 39 € vous sont facturés.





Boîte Sosh

La Boîte Sosh est à 25,99 €/mois sans engagement.

On y trouve :

Des débits jusqu'à 300 Mb/s en symétrique avec WiFi 5,

Le réseau Orange sans limitation,

Les appels illimités vers les fixes de France métropolitaine, des DOM et de plus de 100 destinations,

Les appels illimités vers les mobiles de France métropolitaine et des DOM pour 5 €/mois,

Le décodeur TV Ultra HD 4K avec accès à Netflix, Prime Video et Disney+ pour 5 €/mois.

Aucun frais d'activation ou de mise en service ne s'applique ici, sauf pour l'option TV.





Freebox Révolution Light

La Freebox Révolution Light est au tarif de 29,99 €/mois sans engagement avec :

Jusqu'à 1 Gbit/s en téléchargement et 600 Mbit/s en envoi avec WiFi 5,

Appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations,

Player TV Révolution avec 230 chaînes, lecteur Blu-ray, accès au service OQEE Ciné et 250 Go de stockage,

Prime offert pendant 6 mois puis à 6,99 €/mois.

Les chaînes et services de streaming suivants sont aussi disponibles en option :

Netflix à partir de 5,99 /mois,

Canal+ à partir de 22,99 €/mois,

Famille by Canal à 4,99 €/mois,

Max à partir de 5,99 €/mois.

En vous abonnant à la Freebox Révolution Light, vous pouvez également bénéficier du forfait mobile Free 5G à prix réduit : 15,99 €/mois au lieu de 19,99 €/mois.

Obtenez aussi jusqu'à 4 forfaits mobiles Free à tarif réduit en tant qu'abonné Freebox.





SFR Fibre Starter

La Box SFR Fibre Starter est proposée à 29,99 €/mois avec un engagement de 1 an.

Voici ce qu'elle offre et les options disponibles :

Jusqu'à 1 Gbit/s en téléchargement et 700 Mbit/s en envoi avec WiFi 5,

Décodeur TV Plus 4K HD avec 160 chaînes,

Appels illimités depuis la France métropolitaine et les DOM vers les fixes de 100 destinations,

Box de poche 4G offerte pendant 1 mois puis à 5 €/mois,

Répéteur WiFi pour 3 €/mois (jusqu'à 2 répéteurs, mise en service 10 €).

Attention, les appels depuis la France vers les mobiles de France métropolitaine ne sont pas inclus et sont ici facturés 0,35 € la minute.