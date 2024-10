De nombreuses box fibre proposent le décodeur TV en option payante, avec en plus un changement de prix au bout de 6 mois ou d'un an. Nous avons donc privilégié aujourd'hui les offres avec le décodeur déjà inclus et un tarif fixe.





Freebox Révolution Light

La Freebox Révolution Light est au tarif fixe de 29,99 € par mois et est sans engagement. Elle inclut :

Jusqu'à 1 Gbit/s en téléchargement et 600 Mbit/s en envoi avec WiFi 5,

Les appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations,

Le Player TV Révolution avec 230 chaînes et lecteur Blu-Ray intégré,

L'application OQEE by Free,

Le service de vidéo à la demande OQEE Ciné.

Vous pouvez également ajouter en option Prime Video, Max, Netflix, Canal+ et Famille by Canal.

La Freebox Révolution Light vous fait aussi bénéficier de 4 Forfaits Free 5G avec internet illimité en 5G / 4G à seulement 9,99 €/mois pendant 1 an, puis à 15,99 €/mois, au lieu de 19,99 €/mois.





Bouygues Télécom : Série Spéciale Bbox

Réservée aux clients B&You, la Série Spéciale Bbox est à 29,99 € par mois sans variation de prix et sans engagement. Elle propose :

Jusqu'à 1 Gbit/s en téléchargement et 700 Mbit/s en envoi avec WiFi 6 et WiFi intelligent,

Les appels illimités vers les fixes de plus de 110 pays,

Le décodeur TV Bbox 4K avec plus de 180 chaînes,

L'installation fibre et Bbox clé en main,

Une clé 4G avec 200 Go dès la souscription.





SFR Fibre Starter

La box SFR Fibre Starter est proposée à 29,99 € par mois sans changement de tarif et vous engage sur 1 an. Elle comprend :

Jusqu'à 1 Gbit/s en symétrique avec WiFi 5,

Les appels illimités depuis la France métropolitaine et les DOM vers les fixes de 100 destinations,

Le décodeur TV 4K HD avec 160 chaînes,

Une box de poche 4G offerte 1 mois puis à 5 €/mois (possibilité de ne pas l'inclure),

200 Go offerts sur votre forfait jusqu'au raccordement pour les clients mobile SFR ou RED.

Vous pouvez également économiser jusqu’à 20 €/mois sur chacun de vos forfaits mobiles en souscrivant. À noter que les frais de service de 49 € sont offerts sur toutes les box SFR en ce moment.