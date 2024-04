Commençons avec la Freebox Pop, seule box avec la Freebox Ultra à proposer depuis peu le Wi-Fi 7.

Freebox Pop

La Freebox Pop est disponible à 29,99 €/mois la première année puis à 39,99 €/mois.

Elle inclut :

Le Wi-Fi 7 avec des débits de jusqu'à 5 Gbit/s en réception et 700 Mbit/s en envoi,

Un répéteur Wi-Fi (sur demande),

Les appels llimités vers les mobiles en France métropolitaine, dans les DOM et vers certaines destinations telles que les États-Unis ou le Canada ainsi que vers les fixes de plus de 110 destinations,

Le Player TV Free 4K avec Assistant Google et Chromecast intégrés,

L'accès à l'application OQEE by Free avec plus de 580 chaînes TV en direct, dont 230 sont incluses avec la Freebox Pop,

Le service de vidéo à la demande OQEE Ciné,

La télécommande Freebox Pop équipée de raccourcis vers l'interface TV OQEE by Free et les applications Netflix, Prime Video, Disney+ et CANAL+.



Bbox ultym

La Bbox ultym est au prix de 32,99 €/mois pendant 6 mois puis à 52,99 €/mois avec un engagement de 1 an.

Elle offre :

Jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement et 900 Mb/s en envoi,

Le Wi-Fi 6E,

Jusqu’à 2 répéteurs WiFi 6,

Les appels illimités vers les fixes et mobiles en France / Europe / Suisse, et vers les fixes de plus de 110 pays,

Une mini box 4G de 50 Go (sur demande),

Un décodeur TV Bbox 4K HDR avec plus de 180 chaînes,

Disney+ standard offert pendant 6 mois puis à 8,99 €/mois,

Universal+ inclus 6 mois puis à 5,99 €/mois,

Prime offert 6 mois puis 6,99 €/mois.



Sachez que si vous êtes déjà abonné Bbox ultym et que vous voulez augmenter les performances de votre connexion, vous avez la possibilité de souscrire à l'option Débit+ pour seulement 2 € de plus par mois sans engagement. Cette option vous permet d'atteindre des vitesses de téléchargement allant jusqu'à 8 Gbit/s et des vitesses d'envoi jusqu'à 1 Gbit/s.

En ce moment, et jusqu'au 16 avril, 70 € vous sont offerts avec la Bbox ultym sous forme de carte cadeau valable dans plus de 180 enseignes ou de virement bancaire / PayPal.





SFR Fibre Starter



La box SFR Fibre Starter est proposée à 29,99 €/mois avec un engagement de 1 an.

Voici ses caractéristiques principales :

Jusqu'à 1 Gbit/s en téléchargement et 700 Mbit/s en envoi,

Wi-Fi 5,

Décodeur TV 4K avec 180 chaînes,

Appels illimités depuis la France métropolitaine et les DOM vers les fixes de 100 destinations.

Pour les clients mobiles et sur demande, 200 Go supplémentaires sont offerts sur le forfait mobile en attendant le raccordement.





Freebox Révolution Light

La Freebox Révolution Light est au prix fixe de 29,99 €/mois sans engagement.



Elle propose :

1 Gbit/s en téléchargement et 600 Mbit/s en envoi,

Le Wi-Fi 5,

Les appels vers les fixes illimités vers plus de 110 destinations,

Les appels vers les mobiles pour 2,99 € par mois,

Le Player TV Révolution HD avec 230 chaînes ainsi qu'un lecteur Blu-ray, OQEE Ciné et 250 Go de stockage.





Vous pouvez ajouter en option plusieurs services de streaming, tels que :

Famille by Canal, à 4,99 €/mois,

Netflix, à partir de 5,99 €/mois,

Prime Video, gratuit pendant 6 mois puis disponible en option à 7 €/mois sans engagement,

Canal+, à partir de 22,99 €/mois.

Vous bénéficiez également d'un accès à plusieurs applications mobiles, dont Free Ligue 1, TV OQEE by Free, Espace Abonné Freebox, Freebox Connect et Freebox Files.

De plus, la box permet de souscrire jusqu'à 4 forfaits mobiles 5G illimités à 16 €/mois chacun.