Si vous cherchez une box fibre abordable, voici les box les moins chères en ce moment, à commencer par Orange.

Orange Série Spéciale Just Livebox Fibre

La Série Spéciale Just Livebox Fibre est la toute nouvelle offre d'Orange : il s'agit du forfait le plus simple et sans TV proposé à 19,99 €/mois pendant 6 mois puis à 33,99 €/mois avec un engagement de 1 an.

Il propose :

Des débits de jusqu'à 400 Mb/s en symétrique,

Le Wi-Fi 5,

Les appels illimités vers les fixes de France métropolitaine et des DOM.

SFR Fibre Starter

Le forfait SFR Fibre Starter est au prix de 29,99 €/mois sans variation de prix et avec un engagement de 1 an.

Il comprend :

Jusqu'à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi,

Le Wi-Fi 5,

Un décodeur TV 4K avec 180 chaînes,

Les appels illimités en France métropolitaine et dans les DOM vers les fixes de 100 destinations.

À noter qu'il est possible de ne pas prendre de décodeur, cependant le prix restera le même. Les clients mobiles peuvent également bénéficier de 200 Go supplémentaires offerts sur leur forfait en attendant le raccordement (sur demande).





RED by SFR propose aussi la RED box Fibre à 25,99 €/mois sans changement de prix et avec en ce moment 2 mois offerts + les appels illimités vers les mobiles inclus.

Bouygues Télécom Série Spéciale Bbox

Même si Bouygues Télécom propose la Bbox fit à 18,99 €/mois, qui semble être l'offre la moins chère à première vue, son prix passe toutefois à 32,99 €/mois au bout de 6 mois.

C'est donc la Série Spéciale Bbox qui est en fait la plus intéressante, disponible à 29,99 €/mois et dont le tarif ne change pas. Elle fournit en plus de meilleurs débits.

Voici ce qu'on peut trouver dans la Série Spéciale Bbox :

Jusqu'à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi,



WiFi 6,

Décodeur TV Bbox 4K HDR avec plus de 180 chaînes,

Appels illimités vers les fixes et mobiles en France, et vers les fixes de plus de 110 pays.





Freebox Révolution Light

La nouvelle Freebox Révolution Light est au prix de 29,99 €/mois sans variation de tarif et sans engagement.

On y retrouve :

1 Gb/s en téléchargement et 600 Mb/s en envoi,

Le Wi-Fi 5,

Les appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations,

Les appels vers les mobiles en option à 2,99 €/mois,

Le Player TV Révolution HD avec 230 chaînes, lecteur Blu-ray, OQEE Ciné et stockage de 250 Go,

L'accès aux applications mobiles Free Ligue 1, TV OQEE by Free, Espace Abonné Freebox, Freebox Connect et Freebox Files.

La Freebox Révolution Light permet également d'ajouter les services de streaming et chaînes suivants en option :

Famille by Canal à 4,99 €/mois,

Netflix à partir de 5,99 €/mois,

Prime Video, offert pendant 6 mois puis en option à 7 €/mois,

Canal+ à partir de 22,99 €/mois.

Vous avez aussi la possibilité de souscrire jusqu'à 4 forfaits mobiles 5G illimités pour seulement 16 € par mois chacun.

On peut également trouver la Freebox Pop à 29,99 €/mois, cependant son prix passe à 39,99 €/mois après 1 an.