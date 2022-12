Bouygues Télécom propose sur son site une offre exceptionnelle. Pour les fêtes de fin d'année, l'opérateur propose en effet son forfait Bbox fit à seulement 15,99 € pendant un an puis 31,99 € par mois.

Faisons un résumé du forfait fibre Bbox fit :

Jusqu'à 400 Mb/s en téléchargement et en envoi

en téléchargement et en envoi Diagnostic WiFi

Appels illimités vers les fixes en France et vers les fixes dans plus de 110 destinations internationales

Internet garanti dès le 1er jour avec le prêt d'une clé 4G

Prise en charge des frais de résiliation à hauteur de 100 €

Le forfait fibre Bbox fit est à seulement 15,99 € par mois pendant 12 mois puis 31,99 € par mois ensuite, avec un engagement d'un an.



Notons aussi que Bouygues Télécom propose deux autres forfaits avec la Bbox must à 24,99 € pour 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi et WiFi6, et la Bbox ultym à 29,99 € par mois avec 2 Gb/s en téléchargement et 900 Mb/s en envoi et le Wifi 6E sans oublier Salto et Disney+ offerts pendant 6 mois. Et pendant la période de Noël, jusqu'au 25 décembre, un accessoire vous est offert pour toute souscription d'une Bbox must ou ultym (à choisir parmi un pack gaming Livoo, un pack connecté Xiaomi ou une enceinte lumineuse Livoo) .



Regardons également ce qu'il se passe chez la concurrence. D’autres offres fibre sont disponibles comme Sosh à seulement 14,99 € par mois pendant un an sans engagement avec 300 Mb/s en upload et download. Ou encore RED by SFR avec son offre à 19 € par mois pour un débit de 500 Mbps en téléchargement et en envoi avec 1 mois offert. Ou enfin, l’offre Freebox Révolution pour 19,99 € par mois pendant un an et un débit de 1 Gbps en download et 600 Mb/s en upload.