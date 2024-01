Bouygues Telecom propose le forfait fibre Bbox fit à seulement 18,99 € par mois pendant 6 mois, puis à 32,99 € par mois, avec un engagement d'un an. Il s'agit là de la meilleure offre du marché en termes de prix.



Vous bénéficierez de plus d'une connexion internet dès le premier jour de la commande, et ce même avant le raccordement de la fibre, grâce à une clé 4G de 200 Go fournie gratuitement par l’opérateur.

Le forfait vous fait profiter d'une connexion fibre en WiFi 5 avec des débits ascendant et descendant de 400 Mb/s et des appels illimités vers les fixes en France métropolitaine et plus de 110 pays.

Avec l'application B.tv, vous aurez également accès gratuitement à plus de 70 chaînes en direct et en replay. Si vous possédez une clé Chromecast, vous pourrez également les diffuser sur votre téléviseur.

L’application Bouygues Telecom vous permettra de configurer votre WiFi facilement et rapidement une fois la fibre installée.

