Alors que la fibre jusqu'à 8 Gb/s est incluse dans les offres premium chez Orange, SFR et Free, elle est proposée à part chez Bouygues Telecom avec l'option Débit+ et était jusqu'à présent proposée à 5 € par mois. Cependant, son prix vient de changer et ne coûte plus que 2 €/mois.

Grâce à cette baisse, l'offre de Bouygues Telecom devient ainsi la moins chère du moment.

Si vous voulez augmenter vos débits et avoir la fibre jusqu'à 8 Gb/s avec Bouygues Telecom, il vous faudra adhérer à l'offre premium Bbox ultym à 32,99 € /mois pendant 6 mois puis à 52,99 €/mois, et donc ensuite adhérer à l'option Debit+ à seulement 2 €/mois.

Elle inclut :

La fibre jusqu'à 2 Gb/s en téléchargement et 900 Mb/s en envoi,

Le modem Wi-Fi 6E,

Jusqu'à 2 répéteurs WiFi,

Une mini box 4G avec 50 Go (sur demande),

Les appels illimités vers les fixes et les mobiles en France / Europe / Suisse, et vers les fixes de plus de 110 pays,

Le décodeur TV Bbox 4K HDR avec plus de 180 chaînes,

Amazon Prime Video, Disney+ et Universal+ pendant 6 mois.

En plus de l'abonnement à la Bbox ultym, vous devez être raccordé à la fibre XGS-PON de Bouygues Telecom. Pour le vérifier, un test d'éligibilité est disponible en ligne.

