Commençons avec l'opérateur Orange qui propose un forfait fibre Livebox Max Fibre avec 2 Gb/s à 34,99 € par mois pendant 12 mois puis 54,99 €, avec engagement de 12 mois.

Voilà ce qu'Orange propose :

Appels illimités vers les fixes et mobiles en France, DOM, USA et Canada

2 Gb/s en descendant et 800 Mb/s en montant avec la Livebox 6 WiFi 6E

en descendant et en montant avec la Livebox 6 WiFi 6E La TV avec 140 chaînes incluses avec le décodeur

incluses avec le décodeur Jusqu'à 3 répéteurs WiFi 6 fournis (10 €)

Airbox 20 Go sur demande

Paramount+ inclus pendant 6 mois

A noter qu'il existe également le forfait Livebox Up Fibre, moins cher à 29,99 € /mois

pendant 12 mois puis 49,99 €/mois, et qui propose un débit partagé de 2 Gb/s et de 600 Mb/s en upload, avec le support du Wifi 6.

Forfait fibre Livebox Max Fibre avec 2 Gb/s à 34,99 € par mois





Poursuivons avec Bouygues Telecom et son offre fibre Bbox ultym qui propose un débit de 2 Gb/s en download et 900 Mb/s en upload au prix de 29,99 € par mois pendant 12 mois puis 50,99 € par mois.

Voyons ce que propose le forfait Bbox ultym :

Jusqu'à 2 Gb/s en téléchargement et jusqu'à 900 Mb/s en envoi

Appels illimités vers les fixes et mobiles en France / Europe / Suisse, et vers les fixes de plus de 110 pays

WiFi 6E de dernière génération

Jusqu'à 2 répéteurs WiFi 6 inclus selon le résultat du diagnostic WiFi

TV avec plus de 180 chaînes

Décodeur TV Bbox 4K HDR

Enregistreur TV 100h

Salto offert pendant 6 mois puis 7,99 €/mois

Disney+ offert pendant 6 mois puis 8,99 €/mois

Le forfait Bbox ultym à 29,99 € par mois



Continuons avec l'opérateur Free qui, quant à lui, propose deux forfaits fibre avec la Freebox Pop à 29,99 € par mois pendant un an puis à 39,99 € ensuite pour un débit de 5 Gbit/s partagés en téléchargement et jusqu'à 700 Mbit/s en envoi ou encore la Freebox Delta à 39,99 € par mois pendant un an puis 49,99 € par mois qui propose du 8 Gbit/s partagés en débit descendant et jusqu'à 700 Mbit/s en débit montant.

Regardons en détail ce que propose Free sur ses forfaits Freebox :

5 Gb/s (Pop) ou 8 Gb/s (Delta) en descendant et 700 Mb/s en montant

Appels illimités vers les fixes et mobiles en France, DOM, États-Unis, Chine, Canada, Cambodge et vers les fixes de plus de 110 destinations.

WiFi 6 ou 6E

220 chaînes et service TV ou 270 avec Delta (50 chaînes TV by CANAL

Des services de streaming inclus (Netflix, Canal Series...) selon l'offre

Forfait Fibre Freebox Pop à 29,99 € ou Forfait Fibre Freebox Delta à 39,99 €



Finissons avec SFR et son forfait Fibre Premium qui profite d'un débit allant jusqu'à 8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en émission à 32 € par mois pendant douze mois (avec un engagement d'un an) puis 50 € par mois ensuite.

Regardons ce que propose l'offre SFR Fibre Premium :

8 Gb/s en descendant et 1 Gb/s en montant

Appels illimités vers les fixes et mobiles en Europe

Wifi 6

Box 4G incluse

200 chaînes et service TV

SFR Box 8 TV (4K, HDR)

Netflix, Disney+ et bouquet Famille offerts pendant 6 mois

SFR Fibre Premium à 32 € par mois pour 8 Gb/s

A noter que SFR propose également une offre SFR Fibre Power avec 2 Gb/s partagés à 26 € par mois (43 € après un an).