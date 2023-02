Pour commencer, analysons l'offre RED by SFR qui nous propose son forfait fibre à seulement 18,99 € par mois la première année avec le Wi-Fi 5 pour des débits de 500 Mbps en téléchargement et 500 Mbps en envoi et un mois d'abonnement offert.

Voici ce que propose le forfait fibre Red by SFR :

Une connexion symétrique de 500 Mbps

de 500 Mbps Appels illimités vers les fixes et les mobiles en France et vers les fixes dans plus de 100 destinations internationales

Bouquet TV de 35 chaînes visionnables depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone via l'appli RED TV

Achat d'un décodeur TV à 29 € au lieu de 60 € pour regarder les chaînes via le décodeur sur sa TV

Accès à 100 chaînes supplémentaires pour 3 € par mois

supplémentaires pour 3 € par mois SFR Cloud 10 Go de stockage cloud inclus.



L'abonnement fibre RED by SFR est à 18,99 € par mois pendant 1 an puis 28,99 €.

Continuons avec le forfait de chez Sosh qui propose un forfait fibre à 19,99 € par mois pendant 12 mois puis 29,99 €, sans engagement. Une offre régulière chez eux.

Faisons un résumé de ce que propose Sosh, filiale d'Orange :

300 Mb/s en descendant et 300 Mb/s en montant

en descendant et en montant Appels illimités vers les fixes en France, DOM et vers 100 destinations internationales

La TV avec 72 chaînes visionnables avec l'application mobile ou option décodeur TV à 5 € par mois

Livebox 5 avec le Wi-Fi intelligent





L'abonnement Sosh est au prix réduit de 19,99 € par mois

Continuons avec la Freebox Révolution avec TV by Canal qui nous fournit une offre à 19,99 € par mois pendant un an puis 44,99 €. Avec des débits de 1 Gbps en téléchargement et 600 Mbps en envoi, elle pourra vous fournir une connexion stable que ce soit en câblé ou en Wi-Fi.

Pour résumer cette offre Freebox Révolution :

1 Gbps en téléchargement et 600 Mbps en envoi

en téléchargement et en envoi Appels illimités vers les fixes en France, DOM et vers 100 destinations internationales

270 chaines incluses dont 50 chaines TV by CANAL

TV by CANAL Prime Vidéo inclus pendant 6 mois, Canal+ Series inclus 12 mois

App Free Ligue 1 pour visionner le football

Lecteur Blu-ray intégré.

L'abonnement fibre Freebox Révolution est au prix de 19,99 € par mois.

Finissions enfin avec l'offre fibre Bbox must de Bouygues Telecom qui est proposée à 24,99 € / mois pendant 12 mois pendant 1 an puis 41,99 € / mois. Avec des débits de 1 Gb/s en descendant et 700 Mb/s en montant, vous n'aurez aucune difficulté à regarder la TV tout en téléchargeant vos jeux préférés, que ce soit en connexion Ethernet ou en Wi-Fi 6.

Résumons l'offre Bbox must par Bouygues Telecom :

1 Gbps en téléchargement et 700 Mbps en envoi

en téléchargement et 700 Mbps en envoi Support du Wifi 6

Appels illimités vers les fixes en France et dans plus de 110 destinations internationales

Plus de 180 chaînes avec décodeur TV Bbox 4K et enregistreur TV 100h.

L'abonnement fibre Bbox must est au prix de 24,99 € par mois