De manière automatique et sans surcoût, Free enrichit à partir d'aujourd'hui son Forfait Free 5G en y intégrant quatre nouvelles destinations. En l'occurrence, le Vietnam, la Tanzanie (plus île de Zanzibar), la Moldavie et les Palaos sont inclus dans l'enveloppe internet à l'étranger de 35 Go par mois.

Au-delà des 35 Go/mois en 5G ou 4G selon la destination, le coût est de 7,50 €/Mo depuis le Vietnam et la Moldavie, et de 9,70 €/Mo depuis la Tanzanie et les Palaos.

La 4G ou 5G à l'étranger est bien évidemment dans la limite des zones couvertes par le réseau des opérateurs partenaires ayant conclu un accord d'itinérance (roaming) et avec mobile compatible.

Un total de 117 destinations incluses

Avec l'arrivée des quatre nouvelles destinations en cette saison estivale, Free indique dans sa communication que ce sont désormais 117 destinations incluses. Les destinations incluses à l'étranger avec le Forfait Free 5G sont consultables sur cette page.

Rappelons que le Forfait Free 5G à 19,99 € par mois est avec 350 Go en France métropolitaine. C'est de l'illimité en 5G et 4G pour les abonnés Freebox qui bénéficient d'un tarif réduit de 15,99 € par mois, voire 9,99 € par mois pour les abonnés Freebox Pop (hors Freebox Pop S).

« Free est l'opérateur qui propose le plus de destinations incluses depuis l'étranger à ce prix-là », souligne Free.