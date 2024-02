L'opérateur mobile virtuel (MVNO) Lyca Mobile propose le meilleur forfait en ce moment : 80 Go avec la 5G incluse pour seulement 7,99 € par mois, ce qui le rend même plus intéressant que certains autres forfaits 80 Go avec 4G.

Il est également très avantageux en options malgré son tarif peu élevé.

Ce forfait pré-payé sans engagement et valable 30 jours inclut en effet :

Les appels et SMS illimités en France métropolitaine,

La 5G

80 Go de données mobiles en France métropolitaine dont 7,40 Go utilisables depuis l’UE en roaming,

Une option e-SIM pour les smartphones compatibles.

De plus, comme il s'agit d'un forfait bloqué, aucun surcoût n'est à prévoir.



Découvrir le forfait mobile Lyca pré-payé 80 Go 5G à 7,99 €/mois

Du côté de la concurrence, on trouve également :

En ce qui concerne les opérateurs virtuels, on trouve le très bon forfait YouPrice sur réseau Orange ou SFR avec un forfait flexible Le First à 9,99 € par mois (puis 12,99 € après 2 mois pour Orange, ou 11,99 € pour SFR) et avec 111 Go.