Pour ceux qui cherchent un forfait mobile simple et avec très peu de data, trois offres se distinguent actuellement par leur tarif sous la barre des 7 € : Sosh, B&You et RED by SFR.

Sosh 10 Go 4G : la priorité à la qualité du réseau

Pour 6,99 €/mois, Sosh propose une enveloppe de 10 Go de données. Son avantage principal est de s'appuyer sur le réseau Orange, souvent considéré comme le numéro 1 en France en termes de couverture et de performance.



Le forfait comprend également :

Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et vers les DOM,

10 Go d’internet mobile depuis l'UE et les DOM (hors Suisse et Andorre) + appels, SMS et MMS illimités vers ces zones et vers la France.

RED by SFR 20 Go 4G : le meilleur rapport data/prix

RED by SFR frappe fort avec une offre à seulement 5,99 €/mois pour 20 Go de données, soit le double de ses concurrents pour un euro de moins. C'est sur le papier le meilleur rapport quantité-prix du marché.

On y trouve aussi :

13 Go utilisables en Europe / DOM,

Les appels illimités en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte),

Les SMS et MMS illimités en France métropolitaine,

Les appels, SMS et MMS illimités depuis l’UE et les DOM.

B&You 10 Go 4G : le parfait équilibre

Situé au même prix que Sosh (6,99 €/mois pour 10 Go), B&You utilise comme on le sait le réseau Bouygues Telecom, qui est également l'un des meilleurs de France. Son principal avantage face à ses concurrents est le coût de la carte SIM / eSIM à seulement 1 €, contre 10 € chez les autres.

Le forfait inclut également :

10 Go utilisables en Europe / DOM,

Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine.

Mentionnons aussi SFR qui propose un forfait intéressant pour ceux qui sont déjà clients box : 20 Go en 5G pour 8,99 €/mois, contre 15,99 €/mois pour les non-abonnés.