Aujourd'hui, nous allons vous présenter une sélection de 3 forfaits mobiles à moins de 10 € afin d'augmenter votre pouvoir d'achat. En effet, au cumul, chaque abonnement auquel l'on souscrit nous coute une petite somme d'argent à la fin du mois. Par exemple, si l'on est abonné à la fibre optique pour 30 € par mois + Netflix (12 €) + Disney+ (9 €) + etc… Cela fait un petit pactole à la fin du mois. Nous pouvons limiter la casse en réduisant le prix de chacun de nos forfaits et nous allons vous aider à en profiter.

NRJ Mobile Woot 100 Go

NRJ Mobile nous propose le forfait Woot 100 Go par mois à seulement 9,99 € par mois sans engagement, idéal pour faire des économies sans rogner sur sa quantité de données mobiles. Ce dernier intègre :

Les appels et SMS / MMS illimités

100 Go de données mobiles, dont 10 Go utilisable en Europe et DOM

Le réseau Bouygues Telecom

Ce forfait Woot 100 Go de NRJ Mobile est proposé à 9,99 € par mois sans engagement.

Prixtel Le grand

Prixtel nous propose pour sa part un forfait flexible commençant à 100 Go par mois pour 9,99 €, et pouvant aller à 160 Go de données mobiles. Il comprend :

Les appels et SMS / MMS illimités en France et depuis l'UE et les DOM

100 Go de data , dont 15 Go depuis les DOM et l'Europe (pouvant aller par palier à 130 Go puis 160 Go)

, dont 15 Go depuis les DOM et l'Europe (pouvant aller par palier à 130 Go puis 160 Go) Le réseau SFR

Ce forfait flexible Le grand de Prixtel est proposé à 9,99 € par mois sans engagement.





YouPrice Le One

Ce nouveau MVNO fait très bonne impression, notamment avec son forfait Le One qui est un abonnement mobile ajustable proposant de base 44 Go de data au petit prix de 7,99 €. Vous pourrez choisir, uniquement au moment de la souscription, le réseau mobile d'Orange ou celui de SFR. Attention, le prix de 7,99 € passera après 2 mois à 8,99 € par mois si vous avez choisi SFR ou 9,99 € par mois pour Orange.

Classiquement il intègre les appels et SMS/MMS illimités en France et depuis DOM et UE.

Il s'agit d'un forfait mobile flexible, c'est-à-dire que si vous dépassez le premier palier de 44 Go de données mobiles, vous basculerez sur le second palier de paiement à savoir 13,99 € au lieu de 7,99 € et de même, si vous dépassez les 50 Go de data, le prix passera automatiquement à 14,99 € par mois. Autant dire qu'ici il faut choisir ce forfait uniquement si vous ne penser pas dépasser une consommation data de 44 Go, ce qui semble réalisable sachant qu'un français moyen ne consomme pas plus de 20 Go par mois.

Découvrir le forfait Le One de YouPrice à partir de 7,99 €/mois pour 44 Go de data sur réseau Orange ou SFR.