Avec 100 Go de data, ces forfaits mobiles Syma, Coriolis et B&You trouvent le juste équilibre : ni trop peu, ni superflu. Voici ce qu'ils proposent.

Syma Le Six 100 Go 5G

Le forfait Le Six de Syma avec 100 Go en 5G est à 6,99 € par mois sans engagement et propose :

100 Go d'internet en France métropolitaine,

19 Go d'internet depuis l’UE et les DOM,

Appels depuis la France métropolitaine vers 100 destinations et les mobiles européens inclus,

Appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’UE et les DOM,

Carte SIM à 10 €.

Coriolis Le Relax 100 Go 5G

Le forfait Le Relax 100 Go 5G de Coriolis est au prix de 6,99 € par mois sans engagement.

Il comprend :

100 Go d'internet en France métropolitaine,

Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine,

Depuis l’UE et les DOM : 24 Go d'internet, appels, SMS et MMS illimités vers ces zones et la France,

La carte SIM à 10 €.

B&You 100 Go 5G

Le forfait B&You 100 Go 5G de Bouygues est proposé à 9,99 € par mois sans engagement.

Il inclut :

100 Go d'internet en France métropolitaine,

25 Go d'internet en UE et DOM,

Appels et SMS illimités depuis la France métropolitaine et les DOM + depuis l'UE et les DOM vers la France métropolitaine, l'UE et les DOM,

Carte SIM ou eSIM à 1 €.





RED by SFR casse les prix

A noter que RED by SFR vient de mettre à jour ses offres ce week-end et propose deux superbes forfaits à des prix imbattables :

Et pour ceux qui préfèrent la 4G, on peut également trouver les forfaits suivants dans la même gamme de prix :