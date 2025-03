Pour éviter de payer un forfait mobile trop cher tout en ayant une enveloppe data confortable au quotidien, NRJ, Cdiscount et RED by SFR proposent des forfaits 100 Go en 5G à seulement 9 € par mois.

NRJ Mobile 100 Go 5G

NRJ Mobile propose son forfait 100 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement avec :

100 Go d'internet 5G depuis la France métropolitaine,

depuis la France métropolitaine, Appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine,

25 Go d'internet depuis Europe / DOM (hors Suisse et Andorre) + avec appels, SMS et MMS illimités vers la France et vers Europe / DOM,

Réseau Bouygues,

Carte SIM à 1 €.

Cdiscount Mobile 100 Go 5G

Le forfait 100 Go 5G de Cdiscount Mobile est à 8,99 €/mois sans engagement et inclut :

100 Go d'internet 5G depuis la France métropolitaine,

depuis la France métropolitaine, 25 Go d'internet 4G depuis Europe / DOM,

Appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis Europe / DOM,

Réseau Bouygues,

Carte SIM à 1 €.

RED by SFR 100 Go 5G

RED propose son forfait 100 Go avec 5G offerte à 8,99 €/mois, toujours sans engagement.

Il comprend :

100 Go d'internet 5G depuis la France métropolitaine,

26 Go d'internet + appels, SMS et MMS illimités depuis Europe / DOM,

Appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte),

SMS et MMS illimités en France métropolitaine,

Carte SIM ou eSIM à 10 €.

D'autres forfaits 100 Go 5G un peu moins chers sont disponibles sur réseau SFR, et également un forfait plus cher B&You :