Les opérateurs mobiles se livrent en ce moment de nouveau une guerre des tarifs, pour notre plus grand bonheur ! Découvrons aujourd'hui du lourd, avec deux forfaits mobiles qui proposent une très grande quantité de données mobiles, 150 Go, et le tout à un tarif extrêmement attractif.

Coriolis Telecom

Commençons par le forfait mobile de chez Coriolis Telecom qui comprend :

Les appels et SMS / MMS illimités en France, depuis et vers l'UE et DOM

150 Go de données mobiles en 4G+ dont 15 Go utilisables depuis l'Europe et les DOM

l'option 5G pour 3 € de plus par mois

et qui utilise le réseau mobile de SFR

Cdiscount Mobile

Poursuivons avec Cdiscount Mobile qui propose un forfait similaire, mais qui inclut de base la 5G, il comprend :

Les appels et SMS / MMS illimités en France et depuis l'UE et DOM

150 Go de données mobiles en 5G dont 19 Go en 4G depuis l'Europe et les DOM en 4G

et qui utilise le réseau de Bouygues Telecom

NRJ Mobile

Terminons enfin avec NRJ Mobile qui propose le forfait mobile Woot, en 4G et 5G, comprenant :

Les appels et SMS / MMS illimités en France, UE et DOM

150 Go de données mobiles 5G dont 21 Go 4G depuis l'Europe et les DOM

via le réseau Bouygues Telecom

