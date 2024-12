L'opérateur virtuel Prixtel propose actuellement le forfait ajustable et sans engagement Le géant, de 300 à 350 Go en 5G aux tarifs suivants :

Jusqu'à 300 Go : 9,99 €/mois,

9,99 €/mois, De 300 à 320 Go : 12,99 €/mois,

12,99 €/mois, De 320 à 350 : 15,99 €/mois.

Pour ceux ne dépassant pas les 300 Go, il est donc possible de profiter d'un forfait déjà très large pour seulement 10 € par mois et avec la 5G incluse.

Voici maintenant ce que le forfait Le géant comprend :

De 300 à 350 Go d'internet en 5G depuis la France métropolitaine,

depuis la France métropolitaine, 25 Go d'internet depuis l'UE / DOM,

Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l'UE / DOM,

Les appels illimités vers les USA / Canada + fixes UE / DOM,

réseau mobile SFR

La carte SIM ou eSIM à 10 €.



