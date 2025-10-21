YouPrice renouvelle ses offres flash hebdomadaires, valables pour quelques jours seulement. Cette semaine, coup de projecteur sur le forfait Le Mini 40 Go 4G, disponible jusqu'à ce soir minuit. Il est disponible :

Quel que soit le réseau choisi, ce forfait est sans engagement et inclut 40 Go d'internet 4G en France, les appels, SMS et MMS illimités, ainsi que 8 Go d'internet utilisables dans l'Union européenne et les DOM. L'eSIM est également disponible si vous choisissez le réseau Orange.

➡️ Découvrir Le Mini 40 Go 4G de YouPrice sur réseau Orange / SFR

Chez les autres opérateurs virtuels, on peut également trouver ces forfaits similaires :