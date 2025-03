De plus en plus de personnes optent pour des forfaits offrant moins de data, souvent largement suffisants pour un usage quotidien.

Découvrez les offres 40 Go à petit prix de Cdiscount Mobile, Auchan Télécom et RED by SFR.

Cdiscount Mobile 40 Go 4G

Le forfait sans engagement 40 Go 4G de Cdiscount Mobile est proposé à 5,99 €/mois avec :

40 Go d'internet 4G depuis la France métropolitaine,

depuis la France métropolitaine, 22 Go d'internet depuis 30 destinations en Europe et 8 destinations en Outre-mer,

Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l'UE / DOM,

Le réseau Bouygues,

La carte SIM à 1 €.

Il s'agit du forfait offrant le plus de data à l'étranger de la séléction.

Auchan Télécom 40 Go 4G

Auchan Télécom propose aussi un forfait 40 Go 4G à 5,99 €/mois sans engagement et avec la carte SIM à 1 € comme Cdiscount.

On y retrouve donc :

40 Go d'internet 4G depuis la France métropolitaine,

depuis la France métropolitaine, 19 Go d’internet depuis l'UE / DOM (hors Suisse et Andorre),

Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l'UE / DOM, et également vers ces zones et vers la France,

Réseau Bouygues,

Carte SIM à 1 €.

RED by SFR 40 Go 4G

Enfin, RED by SFR propose également un forfait 40 Go 4G à 5,99 €/mois sans engagement avec :

40 Go d'internet 4G depuis la France métropolitaine,

depuis la France métropolitaine, 13 Go d’internet depuis l'UE / DOM,

Appels illimités en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte),

SMS et MMS illimités en France métropolitaine,

Depuis l’UE / DOM : appels, SMS et MMS illimités,

Carte SIM ou eSIM à 10 €.



On peut aussi trouver des forfaits similaires dans la même gamme de prix chez d'autres opérateurs virtuels, avec un peu moins ou un peu plus de data, de 30 à 60 Go :