Nul besoin de payer pour des données mobiles que vous n'allez pas utiliser : les opérateurs mobiles virtuels proposent des forfaits à petit prix avec une quantité limitée de data, parfaitement adaptés à vos besoins.





Prixtel Le Petit de 30 à 50 Go

Le forfait Le Petit de Prixtel de 30 à 50 Go en 4G / 4G+ est à partir de 4,99 €/mois sans engagement.

Il s'agit d'un forfait ajustable où vous payez ce que vous consommez :

Jusqu'à 30 Go : 4,99 €/mois,

: 4,99 €/mois, De 30 à 40 Go : 6,99 €/mois,

: 6,99 €/mois, De 40 à 50 Go : 8,99 €/mois.

Il propose également les appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l'UE et les DOM ainsi que 15 Go de data depuis l'UE et les DOM. La carte SIM ou eSIM est facturée 10 €.





Coriolis Le Basic 50 Go

Le forfait Le Basic de Coriolis 50 Go 4G est au prix de 5,99 €/mois sans engagement.

Voici ce qu'on y trouve :

50 Go de data en 4G / 4G+ en France métropolitaine,

SMS et MMS illimités en France métropolitaine,

7 Go de data utilisables dans l'UE ou les DOM,

Lorsque vous êtes dans l'UE ou les DOM : appels, SMS et MMS illimités vers ces zones et la France,

Carte SIM / eSIM à 10 €.

Cdiscount Mobile 40 Go

Le forfait Cdiscount Mobile 40 Go 4G est proposé à 5,99 €/mois sans engagement.

Il inclut :

40 Go de data depuis la France métropolitaine,

+ 9 Go de data depuis 30 destinations en Europe et 8 destinations en Outre-mer,

Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l'UE / DOM,

Le réseau Bouygues Télécom ,

, La carte SIM à 1 € seulement.

On peut également trouver ces autres mini-forfaits MVNO en 4G :