Si vous souhaitez privilégier la 4G / 4G+ pour votre mobile, voici quelques forfaits intéressants proposés chez les opérateurs mobiles virtuels (MVNO).

Cdiscount 100 Go

Le forfait Cdiscount 100 Go est proposé à 7,99 €/mois jusqu'au 15 mai seulement.

Il comprend :

100 Go en 4G depuis la France métropolitaine,

14 Go en 4G depuis 30 destinations en Europe et 8 destinations en Outre-mer,

Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l'UE et les DOM,

La carte SIM à 1 €.

YouPrice Le First

Le forfait ajustable Le First de YouPrice 100 à 120 Go est disponible sur réseau Orange ou SFR au choix.

Tarifs sur réseau Orange :

0 à 100 Go : 9,99 €/mois pendant 2 mois puis à 12,99 € /mois,

9,99 €/mois pendant 2 mois puis à 12,99 € /mois, 100 à 110 Go : 16,99 €/mois pendant 2 mois puis à 19,99€ /mois,

16,99 €/mois pendant 2 mois puis à 19,99€ /mois, 110 à 120 Go : 18,99 €/mois pendant 2 mois puis à 21,99 € /mois.

Tarifs sur réseau SFR :

0 à 100 Go : 8,99 €/mois,

8,99 €/mois, 100 à 110 Go : 16,99 €/mois,

16,99 €/mois, 110 à 120 Go : 18,99 €/mois.

Les deux forfaits incluent les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, la 4G / 4G+ et, dans l’UE et les DOM, 14 Go ainsi que les appels, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine et zones définies.

Prixtel Oxygène

Le forfait Prixtel Oxygène ajustable 90 à 130 Go propose les prix suivants :

0 à 90 Go : 7,99 € /mois,

7,99 € /mois, 90 à 110 Go : 9,99 € /mois,

9,99 € /mois, 110 à 130 Go : 11,99 € /mois.

Il comprend les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, la 4G / 4G+, et dans l'UE et les DOM, les appels, SMS et MMS illimités vers ces zones et la France ainsi qu'une enveloppe de 15 Go.



Coriolis Le Relax 100 Go

Le forfait Le Relax 100 Go de Coriolis est disponible à 8,99 € sans engagement.

On y trouve :

Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine,

100 Go en 4G / 4G+,

Les appels, SMS et MMS illimités dans l'UE et les DOM et vers ces zones et la France,

11 Go utilisables dans l'UE et les DOM.

NRJ Mobile 100 Go

Le forfait 100 Go de NRJ Mobile est au prix de 8,99 €/mois sans engagement avec :