Les forfaits 100 Go s’imposent comme une solution idéale pour profiter pleinement d’Internet mobile sans exploser son budget. Plusieurs opérateurs virtuels (ou MVNO) les proposent aujourd’hui à des tarifs très attractifs, sans engagement.

Cdiscount Mobile 100 Go 5G

Le forfait 100 Go 5G de Cdiscount Mobile est proposé à 6,99 €/mois sans engagement, avec la carte SIM à seulement 1 €.

Il comprend 100 Go de data 5G en France métropolitaine, 22 Go de data en roaming depuis l’UE et les DOM, ainsi que les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l'UE et les DOM. Cdiscount Mobile utilise le réseau de Bouygues Télécom.

Auchan Télécom 100 Go 5G

Le forfait 100 Go 5G d’Auchan Télécom est proposé à 6,99 €/mois sans engagement avec la carte SIM à 1 €. Il offre une enveloppe de 100 Go de data 5G en France métropolitaine, sur le réseau de Bouygues Télécom.

Le forfait comprend également 27 Go de data utilisables depuis l’Union européenne et les DOM, ainsi que les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et zones Europe / DOM.

YouPrice Le Turbo 100 Go 5G

Le forfait Le Turbo de YouPrice propose 100 Go de data en 5G avec appels, SMS et MMS illimités et est sans engagement.



Vous avez le choix entre le réseau SFR, où le forfait est facturé 7,99 €/mois, et Orange, où il revient à 8,99 €.



Vous bénéficierez de 14 Go de data utilisable en Europe et dans les DOM, et la carte SIM est facturée 5 €, avec la possibilité d’opter pour une eSIM sur le réseau Orange.

Mentionnons également le forfait ajustable Le grand de Prixtel 100 Go 5G, idéal si vous avez tendance à dépasser votre consommation.

Il s'agit d'une offre sans engagement qui s’adapte automatiquement à votre consommation de données : vous payez 6,99 € si vous consommez jusqu’à 100 Go, 8,99 € entre 100 et 120 Go, et 10,99 € jusqu’à 140 Go par mois.



Le forfait inclut les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, ainsi que dans l’UE et les DOM, avec 25 Go de data utilisables en itinérance. Il utilise également le réseau SFR et propose la carte SIM ou eSIM à 10 €.