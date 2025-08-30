Jusqu'au 9 septembre inclus, Cdiscount Mobile propose un forfait sans engagement avec 200 Go de data en 5G pour seulement 9,99 €/mois.

Cdiscount Mobile 200 Go 5G

Il comprend :

  • 200 Go d'internet 5G en France métropolitaine
  • 34 Go d'internet 4G pour l'Europe et les DOM,
  • Les appels, SMS et MMS Illimités en France métropolitaine et dans les zones Europe / DOM,
  • Le réseau de Bouygues Telecom,
  • La carte SIM à 1 €.

Découvrir le forfait 200 Go 5G de Cdiscount Mobile à 9,99 €/mois



Et voici les autres forfaits mobiles 200 Go disponibles chez les opérateurs virtuels concurrents :