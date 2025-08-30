Jusqu'au 9 septembre inclus, Cdiscount Mobile propose un forfait sans engagement avec 200 Go de data en 5G pour seulement 9,99 €/mois.
Il comprend :
- 200 Go d'internet 5G en France métropolitaine
- 34 Go d'internet 4G pour l'Europe et les DOM,
- Les appels, SMS et MMS Illimités en France métropolitaine et dans les zones Europe / DOM,
- Le réseau de Bouygues Telecom,
- La carte SIM à 1 €.
Découvrir le forfait 200 Go 5G de Cdiscount Mobile à 9,99 €/mois
Et voici les autres forfaits mobiles 200 Go disponibles chez les opérateurs virtuels concurrents :
- Prixtel Oxygène de 160 à 200 Go 5G à partir de 8,99 €/mois (+15 Go dans l'UE / DOM, réseau SFR),
- YouPrice Le Turbo 200 Go 5G à 8,99 €/mois sur réseau SFR ou 9,99 €/mois sur réseau Orange (+12 Go dans l'UE / DOM),
- Syma Le neuf 200 Go 5G à 9,99 €/mois (+32 Go dans l'UE / DOM, réseau SFR),
- Coriolis Le Connecté 200 Go 5G à 10,99 €/mois (+32 Go dans l'UE / DOM, réseau SFR),
- La Poste Mobile 200 Go 4G à 14,99 €/mois ou 13,99 €/mois pour les clients box SFR (+30 Go dans l'UE / DOM, réseau SFR),
- B&YOU 200 Go 5G à 19,99 €/mois (+30 Go dans l'UE / DOM, réseau Bouygues),
- Sosh 200 Go 5G à 20,99 €/mois (+35 Go dans l'UE / DOM, réseau Orange).