Voici 3 forfaits Cdiscount, Syma Mobile et Sosh en 4G ou 5G qui offrent 100 Go de données mobiles pour moins de 10 euros par mois.

Cdiscount Mobile : un forfait très abordable avec carte SIM à 1 euro

Cdiscount Mobile propose son forfait 100 en 4G à 7,99 €/mois. La carte SIM a l'avantage d'être ici à 1 € seulement, alors qu'elle est facturée 10 € chez la plupart des opérateurs.

Le forfait inclut donc :

100 Go de data en 4G depuis la France métropolitaine,

+10 Go de data depuis 30 destinations en Europe et 8 destinations en Outre-mer,

Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l'UE et les DOM,

La carte SIM à 1 €.





Syma Mobile : la 5G à petit prix

Syma propose Le Six, un forfait 100 Go avec 5G incluse à un prix très intéressant : 6,99 €/mois seulement. Il s'agit du moins cher de la sélection et également du moins cher du marché en 5G pour cette quantité de data.

Le forfait comprend :

100 Go de data en 5G depuis la France métropolitaine,

Appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’UE et les DOM,

7 Go de data depuis l’UE et les DOM,

Appels internationaux depuis la France métropolitaine vers 100 destinations et les mobiles européens inclus,

Carte SIM à 10 €.



Sosh : le réseau Orange pour moins de 10 euros

Sosh, qui utilise le réseau d'Orange, présente un forfait 100 Go en 4G pour 9,99 €/mois avec plus de données mobiles à l'étranger par rapport à Cdiscount et Syma. Il est certes plus cher, mais il utilise l'excellent réseau mobile d'Orange...

On y trouve :



100 Go de data en 4G depuis la France métropolitaine,

Les appels, SMS et MMS illimités en France, vers l'UE et les DOM et vers la France,

20 Go de data depuis l'UE et les DOM (hors Suisse et Andorre),

La carte SIM à 10 €.





Pour ceux qui voyagent souvent, citons également les forfaits 100 Go de RED by SFR en 4G et B&You de Bouygues Telecom en 5G qui proposent davantage de données mobiles à l'étranger, toujours pour moins de 10 € par mois. RED vous permet d'ailleurs d'augmenter encore la quantité de data pour 5 € de plus par mois.