Bouygues Telecom propose un forfait mobile avec 90 Go de data et avec la 5G incluse, alors qu'elle était auparavant facturée 3 € de plus par mois.

Le nouveau forfait B&You 90 Go 5G est au petit prix de 9,99 €/mois sans engagement et sans changement de tarif.

Il inclut :

90 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine,

25 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM,

Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine.

Et si vous avez besoin de plus de data, un forfait 130 Go 5G est disponible pour 2 € de plus, soit 11,99 €/mois.

À noter qu'il est possible d'ajouter la box fibre Série Spéciale Bbox pour 29,99 €/mois sans engagement, avec un débit de ↓1 Gb/s et ↑700 Mb/s, le WiFi 6 ainsi qu'une box TV 4K avec 180 chaînes.





Découvrez également les offres de la concurrence :