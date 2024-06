La guerre des prix est relancée dans le domaine de la téléphonie mobile, et Bouygues Telecom entend bien récupérer des parts de marché. Depuis ce matin, l'opérateur national propose ainsi un très intéressant forfait mobile 5G avec 80 Go de data au prix canon de seulement 8,99 € par mois !

Ce forfait est comme d'habitude sans engagement et sans changement de tarif même après un an.

Il intègre :

80 Go de données mobiles 5G utilisables en France métropolitaine,

20 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM,

Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine.



Et si vous avez besoin de plus de données mobiles, vous avez le choix entre un forfait 130 Go 5G à 11,99 €/mois ou un 200 Go 5G à 17,99 €/mois.



Sachez également que vous pouvez ajouter la box fibre Série Spéciale Bbox pour 29,99 €/mois sans engagement, avec un débit de ↓1 Gb/s et ↑700 Mb/s, le WiFi 6 ainsi qu'une box TV 4K avec 180 chaînes.





