Bouygues Telecom a fêté Noël à sa façon en proposant depuis ce matin une offre très intéressante avec un superbe forfait mobile 200 Go de data 5G sans engagement au prix canon de seulement 9,99 € par mois !

Ce forfait ne verra pas son prix change même après la première année, et il est sans engagement.

Il intègre :

200 Go de data 5G en France métropolitaine,

30 Go de données mobiles en Europe et dans les DOM,

Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine.



A noter que Bouygues Téléocm propose 3 autres forfaits :



Libre à vous d'ajouter la nouvelle et particulièrement intéressante offre fibre B&YOU Pure fibre pour 23,99 €/mois sans engagement, avec un débit de ↓8 Gb/s et ↑1 Gb/s et le WiFi 6E.



La concurrence est également présente avec des offres à découvrir :