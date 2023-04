Les utilisateurs de 5G sont de plus en plus nombreux en France, d'une part parce que le parc de smartphones compatibles ne cesse de croître, mais également d'autre part grâce à la présence de nombreux forfaits 5G de plus en plus abordables.

Si vous êtes aujourd'hui à la recherche d'un forfait mobile 5G à petit prix et sans engagement, nous vous conseillons de découvrir l'offre de Cdiscount Mobile.

Cet opérateur virtuel propose en effet un très intéressant forfait mobile 5G avec 150 Go de données mobiles à seulement 12,99 € par mois. Le tout est sans engagement et sans variation de prix après 6 ou 12 mois.

Ce forfait intègre :

Appels, SMS, MMS illimités en France métropolitaine et depuis l'UE et les DOM

en France métropolitaine et depuis l'UE et les DOM 150 Go de données mobiles 5G sur le réseau de Bouygues Télécom, utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà)

sur le réseau de Bouygues Télécom, utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà) 19 Go de data 4G utilisables en Europe (les 27 pays de l'UE plus l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège) et 8 destinations en outre-mer.





Découvrez le forfait mobile de Cdiscount Mobile 5G 150 Go à 12,99 € par mois





A noter que Cdiscount propose deux autres forfaits :

Et concernant la concurrence, découvrez les offres de Sosh avec ses 2 forfaits 1 et 130 Go à 7,99 € et 15,99 € par mois, de Free Mobile avec son forfait 140 Go à 14,99 € par mois, mais aussi de RED avec ses 3 forfaits RED 1, 160 et 200 Go à respectivement 6,99 €, 15,99€ et 19,99 € par mois sans oublier bien entendu B&You avec ses forfaits 1, 20, 130 (5G) et 200 Go à respectivement 6,99, 11,99, 15,99 et 19,99 € par mois.