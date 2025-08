En ce mois d’août, les opérateurs virtuels rivalisent pour proposer les meilleures offres à petit prix. Voici une sélection des forfaits les plus intéressants du moment, à moins de 10 € par mois.

Le forfait "Le petit" de Prixtel

Idéal pour les utilisateurs aux besoins variables, le forfait Le petit de Prixtel s'ajuste à votre consommation. Vous ne payez que selon votre consommation, grâce à un système tarifaire par paliers :

Jusqu’à 20 Go : 4,99 €/mois

: 4,99 €/mois De 20 à 30 Go : 6,99 €/mois

: 6,99 €/mois De 30 à 40 Go : 8,99 €/mois

Voici donc ce qu'il propose :

De 20 à 40 Go d'internet en 4G ,

, 15 Go d'internet depuis l'UE / DOM,

Les appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l'UE / DOM,

Le réseau SFR,

La carte SIM ou eSIM à 10 €.

RED by SFR 120 Go 5G

RED by SFR frappe fort avec un forfait très généreux en 5G pour seulement 8,99 €/mois incluant :

120 Go d'internet en 5G depuis la France métropolitaine,

depuis la France métropolitaine, 29 Go d'internet depuis l'UE / DOM,

Les appels illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte),

Les SMS et MMS illimités en France métropolitaine,

Les appels, SMS et MMS illimités depuis l’UE et les DOM,

L'eSIM à 10 €.

Cdiscount Mobile 160 Go 5G

Cdiscount Mobile propose le plus gros forfait de la liste au même prix que RED et Prixtel : 160 Go 5G pour 8,99 €/mois. Il comprend :

160 Go d'internet 5G depuis la France métropolitaine,

depuis la France métropolitaine, 24 Go d'internet 4G depuis l'UE / DOM,

Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l'UE / DOM,

Le réseau Bouygues Telecom,

La carte SIM à 1 €.





Mentionnons également Auchan Télécom qui propose comme RED un forfait 120 Go 5G à 8,99 €/mois, ici sur réseau Bouygues. Il propose cependant un peu moins de data à l'étranger (22 Go depuis UE / DOM) et la carte SIM est à 1 € seulement.