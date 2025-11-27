La fin d'année 2025 est la période idéale pour revoir à la baisse vos dépenses de téléphonie : les opérateurs mobiles proposent en effet des abonnements avec des enveloppes de données massives à des prix défiant toute concurrence, oscillant entre 2 et 16 euros.

Que vous soyez un utilisateur ultra-connecté ayant besoin de la 5G partout, ou que vous cherchiez la formule la plus simple et économique, voici une sélection des 8 meilleures offres du moment, afin de vous aider à choisir l'abonnement qui optimisera votre budget sans sacrifier la qualité.

1. Auchan Télécom : le forfait minimaliste inégalé (1,99 €/mois)

L'offre Auchan Télécom est la plus agressive de cette sélection, s'adressant aux utilisateurs les plus modérés ou aux petits budgets. Pour un tarif imbattable de 1,99 €/mois, vous obtenez 5 Go de data en 4G, utilisables également depuis l'Europe et les DOM, avec les appels illimités. Un plancher idéal pour un usage très basique ou un téléphone d'appoint, sur le réseau Bouygues Telecom.

➡️ Découvrir le forfait Auchan Télécom 5 Go 4G à 1,99 €/mois (offre limitée pendant 1 semaine)

2. NRJ Mobile : l'accès 5G au meilleur coût (6,49 €/mois)

L'opérateur virtuel NRJ Mobile offre l'une des meilleures portes d'entrée vers la 5G sans un volume de données excessif. Pour seulement 6,49 €/mois, vous bénéficiez de 90 Go en 5G (25 Go en roaming) sur le réseau Bouygues Telecom. C'est le meilleur rapport qualité/prix pour ceux qui veulent la vitesse sans payer pour un volume inutilisé.

➡️ Découvrir le forfait NRJ Mobile 90 Go 5G à 6,49 €/mois (offre limitée pendant 1 semaine)

3. Lebara : l'alternative 5G massive à prix plancher (6,99 €/mois)

Lebara s'impose comme un concurrent sérieux en offrant un volume de données impressionnant pour un prix dérisoire. Pour 6,99 €/mois, vous accédez à 120 Go en 5G sur le réseau SFR, avec une carte SIM gratuite. C'est un volume record sous la barre des 7 €.

➡️ Découvrir le forfait Lebara 120 Go 5G à 6,99 €/mois (offre limitée Black Friday)

4. B&You : la nouvelle Black Edition 4G à prix réduit (6,99 €/mois)

Le forfait sans engagement de Bouygues Telecom est un standard de fiabilité. Actuellement, la nouvelle Black Edition 80 Go 4G est disponible à 6,99 €/mois pendant 12 mois (puis 9,99 €/mois). Ce prix d'appel très avantageux vous donne accès à 80 Go en 4G en France (30 Go en Europe/DOM), ainsi qu'aux appels et SMS/MMS illimités.

C'est l'offre idéale pour l'utilisateur moyen qui veut la qualité d'un grand opérateur et un prix bas garanti la première année, d'autant qu'elle inclut Perplexity Pro offert pendant 12 mois comme bonus.

➡️ Découvrir le forfait B&You 80 Go 4G à 6,99 €/mois (offre limitée Black Edition)

5. Cdiscount Mobile : le géant de la data pour le même prix (7,99 €/mois)

Cdiscount Mobile frappe fort en offrant le meilleur ratio data/prix de cette sélection à 7,99 €. Pour ce prix, vous obtenez un volume très généreux de 150 Go en 5G (29 Go en Europe) sur le réseau Bouygues Telecom. C'est l'option idéale pour les grands consommateurs de vidéo et de streaming.

➡️ Découvrir le forfait Cdiscount Mobile 150 Go 5G à 7,99 €/mois (offre limitée Black Friday)

6. RED by SFR : le meilleur pour le voyage (7,99 €/mois)

L'offre de RED se distingue par son enveloppe de données à l'étranger particulièrement généreuse. Pour 7,99 €/mois, le forfait de 120 Go en 5G inclut 30 Go d'itinérance en UE/DOM, l'un des meilleurs roaming du marché.

➡️ Découvrir le forfait RED 120 Go 5G à 7,99 €/mois (offre limitée Black Friday)

7. Coriolis : le forfait premium pour le partage de connexion (14,99 €/mois)

Destiné à ceux qui utilisent leur téléphone comme un point d'accès principal, le forfait Coriolis offre une tranquillité d'esprit absolue. Pour 14,99 €/mois, il vous offre 350 Go en 5G, transformant votre smartphone en un routeur performant.

➡️ Découvrir le forfait Coriolis 350 Go 5G à 14,99 €/mois

8. SFR : le vrai bon plan pour les clients Box (dès 8,99 €/mois)

L'offre de SFR est plus complète, incluant les services premium (service client téléphonique, boutiques). Si le prix de base est de 15,99 €/mois, il devient imbattable si vous êtes déjà client box chez l'opérateur, passant alors à seulement 8,99 €/mois pour 100 Go en 5G (et un roaming de 100 Go en Europe).

➡️ Découvrir le forfait SFR 100 Go 5G à 8,99 €/mois pour les clients box (offre limitée Black Friday)