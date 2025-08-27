Découvrez le forfait mobile 60 Go de Lebara, qui combine un prix très attractif avec juste ce qu’il faut de data pour votre usage quotidien. Une offre simple, flexible et sans engagement.

Il inclut :

60 Go d'internet 4G/4G+ en France métropolitaine,

en France métropolitaine, Les appels et SMS illimités en France métropolitaine,

7 Go d'internet depuis l'UE et les DOM,

Le réseau SFR,

La carte SIM (gratuite).

À noter que les MMS ne sont pas inclus.

Ce forfait est idéal si vous cherchez un maximum de data et de flexibilité à petit prix, et que vous avez déjà l'habitude d'utiliser les applications de messagerie pour partager vos photos et vidéos.

Chez les autres opérateurs virtuels, on peut trouver des forfaits à des tarifs similaires mais avec moins de data :