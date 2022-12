Bouygues Télécom innove donc tout du moins dans son mode de fonctionnement. En effet, l'opérateur mobile propose deux nouveaux forfaits mobiles dans sa gamme de forfaits sans engagement B&You, mais dont un avec un mode de fonctionnement différent de ceux habituellement proposés. En effet, fini ici le prix qui n'évolue pas même après un an, et bienvenue le support de la 5G.

Vous trouverez donc deux forfaits mobiles avec support de la 5G, avec 100 Go et 200 Go de data respectivement à 14,99 € par mois et 19,99 € par mois, et tous les deux sans engagement. La différence réside dans le mode de fonctionnement du forfait 100 Go pour lequel ce prix ne sera valable que pendant 6 mois, puis ce forfait basculera ensuite automatiquement vers le forfait supérieur à 200 Go. Un mode de fonctionnement copié sur le forfait Serie Free, actuellement à 14,99 € pour 110 Go en 4G, et qui bascule pour sa part après un an vers le forfait supérieur Free Mobile à 19,99 € par mois qui propose 210 Go de data en 4G et 5G, ce tarif n'étant que de 15,99 € pour les abonnés Freebox et même de seulement 9,99 € pour les abonnés Freebox Pop avec à chaque fois un volume de données mobiles illimité en 4G et 5G !

Ces deux forfaits proposent les appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine, 100 Go et 200 Go de données mobiles 5G utilisables en France métropolitaine dont 25 Go de data utilisables en roaming (Europe et DOM), ainsi que l'application B.tv avec 70 chaines accessibles depuis le smartphone.

Découvrez les forfaits mobiles B&You 100 Go 5G à 14,99 € par mois pendant 6 mois, ou 200 Go 5G à 19,99 € par mois



Du côté de la concurrence, signalons les offres de Sosh avec ses forfaits 100 Go et 120 Go à 17,99 € et 19,99 € par mois, de Free Mobile avec son forfait 110 Go à 14,99 € par mois, ou encore Cdiscount avec ses 3 forfaits 50 Go, 100 Go et 120 Go à 9,99 €, 12,99 € et 13,99 € sans oublier RED avec ses 2 forfaits 160 Go et 200 Go à respectivement 16 € et 20 € par mois en 4G (+3€ pour 5G).