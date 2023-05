Bouygues Télécom a donc renouvelé hier ses forfaits mobiles avec de nouvelles tarifications également, qui devraient en intéresser plus d'un afin de réaliser quelques économies en cette période d'inflation et de hausse des prix.

Vous aurez donc le choix parmi quatre forfaits B&You :

Ces forfaits sont comme d'habitude sans engagement et sans variation de prix défini dans le temps.

Ils intègrent tous les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, et également un volume de données mobile de respectivement 5, 40, et 200 Go (en 4G) et 130 Go (en 5G) en France dont respectivement 5, 14, 25 et 30 Go utilisables en Europe et dans les DOM.

Concernant la concurrence, vous trouverez chez les autres opérateurs nationaux les offres de Sosh avec ses 2 forfaits 1 et 130 Go à 7,99 € et 15,99 € par mois, de Free Mobile avec son forfait 110 Go à 12,99 € par mois, ou encore de RED avec ses 3 forfaits 20, 100 et 200 Go à respectivement 7,99, 13,99, et 17,99 € par mois.

