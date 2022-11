Bouygues Télécom revisite toute sa gamme de forfaits mobiles B&You à l'occasion de la BlackWeek avec notamment un unique forfait mobile 4G Black edition, fer de lance de la marque jusqu'au 28 novembre.

Sans engagement et sans augmentation de prix, ce forfait mobile Black edition est affiché à 15,99 € par mois, avec le premier mois d'abonnement offert.

Il propose les appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine, 100 Go de données mobiles 4G utilisables en France métropolitaine dont 20 Go de data utilisables en roaming (Europe et DOM).

Forfait mobile B&You Black edition 100 Go à 15,99 € par mois avec 1 mois d'offert



L'opérateur mobile propose également d'autres forfaits mobiles :

500 Mo de data à 4,99 € par mois (France, DOM et Europe)

130 Go en 5G à 24,99 € par mois

sans oublier trois autres forfaits, mais guère intéressants comme un 100 Mo à 9,99 €, un 20 Go à 19,99 € et un 50 Go à 24,99 €



Dernier point, toujours à l'occasion de la BlackWeek, de nombreux smartphones bénéficient de jusqu'à 150 € de remise immédiate, comme par exemple les :

iPhone 12 à 1 € + 16,29 €/mois

iPhone 11 reconditionné à 51 € + 4 €/mois

Samsung S22 Ultra 5G à 1 € + 19,62 €/mois

Google Pixel 7 à 1 € + 6,22 €/mois

Xiaomi 12 5G à 169,90 € + 8 €/mois

Ces remises sont valables jusqu'au lundi 28 Novembre inclus sur cette page dédiée.



Du côté de la concurrence, signalons les offres de Sosh avec ses forfaits 100 Go et 120 Go à 17,99 € et 19,99 € par mois, de Free Mobile avec son forfait 110 Go à 14,99 € par mois, ou encore Cdiscount avec ses 4 forfaits 50 Go, 100 Go, 120 Go et 130 Go 5G à 9,99 €, 12,99 €, 13,99 € et 18,99 € sans oublier RED avec ses 2 forfaits 100 Go et 200 Go à respectivement 17 € et 20 € par mois.