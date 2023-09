Bouygues Télécom fait régulièrement évoluer sa grille tarifaire ainsi que la quantité de données mobiles de ses différents forfaits. Les dernières offres du moment sont particulièrement intéressantes.

Vous aurez en effet le choix parmi 4 forfaits B&You, dont un forfait 40 Go particulièrement à recommander.

Vous trouverez ainsi :

Comme d'habitude ces forfaits sont tous sans variation de prix défini dans le temps et sans engagement. A noter qu'actuellement la carte SIM ne vous coûtera que 1 € au lieu des 10 € habituels.

Ces forfaits proposent tous les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, également un volume de data de respectivement 5, 40, 130 (5G) et 200 Go (5G) en France dont respectivement 5, 16, 30 et 30 Go utilisables en Europe et dans les DOM.

Et du côté de la concurrence, signalons les offres de Sosh avec ses 3 forfaits 40, 130 et 140 5G à 11,99 €, 15,99 € et 20,99 € par mois, de Free Mobile avec son forfait 120 Go à 12,99 € par mois, ou encore de RED avec ses 3 forfaits 5, 40, 80 et 130 Go à respectivement 4,99, 9,99 €, 11,99, et 15,99 € par mois.

