Cdiscount propose un forfait mobile 5G sans engagement avec 150 Go de données mobiles à seulement 12,99 € par mois, une des offres les plus intéressantes actuellement.

Vous bénéficiez de 150 Go d'internet 5G depuis la France métropolitaine mais aussi de 17 Go en 4G depuis 8 destinations en Outre-mer et 30 destinations en Europe.

Les appels, les SMS et les MMS sont illimités en France métropolitaine et depuis l'UE et les DOM.

La carte SIM est de plus actuellement à 1 € au lieu de 10 €.





Découvrir le forfait Cdiscount Mobile 150 Go 5G à 12,99 euros par mois

Du côté de la concurrence, on trouve des offres comparables avec :