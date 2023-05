L'opérateur Cdiscount Mobile propose actuellement 4 forfaits mobiles, tous sans augmentation du prix après 6 mois ou 1 an et sans engagement.

Découvrez ainsi :

Ces forfaits proposent tous :

Les appels, SMS, MMS illimités en France métropolitaine et depuis l'UE/DOM

en France métropolitaine et depuis l'UE/DOM 20, 70 et 100 Go en 4G, et 150 Go en 5G de data utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà)

de data utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà) 10, 12, 13 et 19 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM





Rappelons qu'en France un consommateur n'utilise en moyenne que moins de 20 Go de data par mois, le premier forfait à 5,99 € est donc particulièrement intéressant avec son excellent rapport qualité vs prix. Et pour ceux qui veulent tester la 5G, le forfait 150 Go à moins de 13 € par mois est également très alléchant.

Découvrir les 4 forfaits mobiles de Cdiscount Mobile





Concernant les offres de la concurrence, vous aurez le choix entre celles de Sosh avec ses 2 forfaits 1 et 130 Go à 7,99 € et 15,99 € par mois, de Free Mobile avec son forfait 110 Go à 12,99 € par mois, ou encore de RED avec ses 3 forfaits 10, 100 et 200 Go à respectivement 7,99, 13,99, et 17,99 € par mois et enfin de B&You de Bouygues Télécom avec ses forfaits 5, 20, 100 et 200 Go à respectivement 4,99, 10,99, 13,99 € et 17,99 € par mois.