La vie est de plus en plus chère et il faut trouver des solutions afin de réduire ses dépenses mensuelles. Justement, Cdiscount Mobile a la parade afin de vous faire économiser sur votre abonnement de téléphonie mobile.

Cdiscount Mobile 60 Go

Spécialement proposé pour les soldes d'été, et uniquement disponible jusqu'au 9 juillet, Cdiscount propose un très intéressant forfait téléphonique avec 60 Go de data pour seulement 7,99 € par mois sans engagement.

Cet abonnement inclut :

Appels et SMS / MMS illimités en France métropolitaine et depuis l'UE / DOM

60 Go de données mobiles de la France

8 Go de data pour l'Europe et les DOM

Carte SIM à 1 € au lieu de 10 €

Réseau Bouygues Télécom

Ce forfait Cdiscount Mobile 60 Go spécial soldes d'été est commercialisé à seulement 7,99 € par mois sans engagement.



A noter que Cdiscount propose deux autres forfaits, 20 Go à 5,99 € par mois et 80 Go à 8,99 € par mois, les deux sans engagement.





Et concernant la concurrence des opérateurs nationaux, vous aurez le choix entre les offres de Sosh avec ses 3 forfaits 1, 130, et 140 Go 5G à 7,99 €, 15,99 € et 20,99 € par mois, d'Orange avec son forfait 5G 100 Go à 11,99 €/mois pour les abonnés, de Free Mobile avec son forfait 110 Go à 12,99 € par mois, de Bouygues Télécom avec ses forfaits B&You 5, 40, 130 (5G) et 200 Go à respectivement 4,99, 9,99, 15,99 et 17,99 € par mois, sans oublier RED by SFR avec ses 4 forfaits 5, 40, 100 et 200 Go à respectivement 4,99, 9,99, 13,99 et 17,99 € par mois (+3 € par mois pour la 5G).