Pour profiter de vos voyages sans craindre la mauvaise surprise d'une facture téléphonique exorbitante au retour, un forfait mobile adapté à votre destination est indispensable. Voici les meilleures options disponibles en ce moment selon votre profil.

Pour une utilisation intensive en Europe

Pour ceux dont les déplacements se limitent à l'Union Européenne, aux DOM, en Suisse ou en Andorre, les opérateurs proposent des forfaits avec des volumes de data bien plus importants.

Le forfait 200 Go 5G de SFR se distingue avec une enveloppe très confortable de 100 Go par mois utilisable en Europe et dans les DOM. Son tarif est de 19,99 €/mois ou 14,99 €/mois pour les clients box , et il est sans engagement.





Orange propose un forfait 180 Go 5G+ qui inclut également 100 Go de data par mois dans la zone européenne, les DOM, la Suisse et Andorre. Ce forfait sans engagement est affiché à 41 €/mois ou 25 €/mois pour les 18-26 ans.

ChatGPT Plus vous est également offert en ce moment pendant 1 an.

ChatGPT Plus vous est également offert en ce moment pendant 1 an.





Chez Bouygues Telecom, le forfait 130 Go 5G se démarque en rendant l'intégralité de son enveloppe data, soit 130 Go, utilisable en Europe, dans les DOM et en Suisse. Son tarif est de 20,99 €/mois ou 15,99 €/mois pour les clients Bbox. Il requiert un engagement de 24 mois.

Pour une couverture internationale maximale hors Europe

Si vous voyagez au-delà des frontières européennes, deux offres sans engagement se démarquent nettement en proposant une excellente quantité de données dans un très grand nombre de pays.

Le forfait 350 Go 5G de Free Mobile est la référence pour les grands voyageurs. Pour 19,99 €/mois ou 9,99 €/mois pour les abonnés Freebox Pop , il inclut une enveloppe de 35 Go de data en 4G utilisable dans plus de 115 destinations. Cette liste couvre des pays comme les États-Unis, le Canada, le Mexique, la Tunisie, l'Algérie, la Thaïlande ou encore l'Australie.





Le forfait "Summer edition" 40 Go 5G de B&You est une excellente alternative. Pour 14,99 € par mois, il offre 40 Go de data utilisables en Europe, dans les DOM et dans plus de 110 destinations internationales, incluant des pays clés comme les États-Unis, le Canada, le Maroc et la Suisse.





est une excellente alternative. Pour , il offre utilisables en Europe, dans les DOM et dans plus de 110 destinations internationales, incluant des pays clés comme les États-Unis, le Canada, le Maroc et la Suisse. Le forfait 350 Go 5G "Spécial Voyage" de RED by SFR est son concurrent direct. Également à 19,99 € par mois, il propose 35 Go de données mobiles dans plus de 124 destinations, avec une liste de pays très similaire à celle de Free, couvrant l'Amérique du Nord, le Maghreb, une grande partie de l'Asie et de l'Amérique du Sud.

Mentions spéciales

Les forfaits premium de Bouygues Telecom (avec engagement de 24 mois) proposent, en plus d'une large enveloppe en Europe, une quantité de data dédiée à des destinations internationales. Par exemple, le forfait 200 Go 5G (36,99 €/mois ou 31,99 €/mois pour les clients Bbox pendant 1 an) inclut 35 Go pour 15 pays et le forfait 300 Go 5G (59,99 €/mois ou 54,99 €/mois pour les clients Bbox) offre 40 Go pour 20 pays, couvrant entre autres les USA, le Canada et certains pays d'Asie.

Du côté de Sosh, le forfait "Extra" 200 Go 4G se démarque en offrant 35 Go dédiés à une vingtaine de pays d'Afrique.

À noter que la liste des pays inclus peut légèrement varier. Il est donc important de la vérifier sur le site de l'opérateur avant de souscrire.