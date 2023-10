Encore une mauvaise nouvelle pour les forfaits mobiles. Il semblerait que la tendance à l'augmentation des tarifs soit devenue générale, car, après Orange, elle touche maintenant aussi Bouygues Telecom, Sosh et RED by SFR. Seul Free fait exception.

SFR et Orange déjà impactés

Alors qu'ils pouvaient bénéficier de prix réduits pendant 1 an, les nouveaux clients de ces opérateurs ne peuvent dorénavant en profiter que 6 mois, avec une hausse importante à la clé au bout de 1 ou 2 ans.

Ces augmentations touchent particulièrement les forfaits mobiles et fibre. Vous pouvez voir des exemples ci-dessous chez SFR, avec des forfaits à "Prix Client Box pendant 6 mois".

Sosh, Bouygues Telecom et RED by SFR ajustent eux aussi leurs tarifs

Ces opérateurs proposent maintenant également leurs prix réduits pour 6 mois au lieu de 1 an, résultant en une hausse annuelle d'environ 100 euros. Une augmentation qui pourrait passer inaperçue et réserver une mauvaise surprise aux clients, car elle n'est pour l'instant pas vraiment mise en avant. Ces augmentations concernent principalement les forfaits mobiles 4G et 5G et fibre.

Par exemple, la RED box fibre sans engagement à 19,99 euros par mois puis 29,99 euros par mois a maintenant augmenté de 60 euros la première année. Même constat pour La boite Sosh fibre, proposée d'abord à 20,99 euros par mois puis à 30,99 par mois, avec une hausse annuelle également de 60 euros pour la première année.

À noter que les tarifs fibre de Bouygues Telecom n'ont, pour l'instant, pas bougé.