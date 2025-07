Alors que le marché mobile est inondé d'offres ultra-généreuses proposant plus de 100 Go de données, beaucoup d'utilisateurs réalisent qu'ils n'en utilisent qu'une petite partie. Les deux opérateurs virtuels Lebara et Prixtel proposent en ce moment des forfaits parfaitement calibrés sous les 100 Go, offrant un bon rapport qualité-prix pour ceux qui veulent éviter de payer pour du superflu.

Lebara : un forfait 80 Go 4G

Pour un prix de 5,99 € par mois, le forfait 80 Go de Lebara met à votre disposition une enveloppe de données de 80 Go en France métropolitaine, sur le réseau 4G/4G+ de SFR.

Les appels et SMS sont illimités vers la France (MMS non inclus). La carte SIM est gratuite et Lebara vous offre 1 Go de données supplémentaires le premier mois. Pour vos déplacements, le forfait inclut également 7 Go de données utilisables depuis l'Union Européenne et les DOM.

Le forfait Lebara est idéal pour les utilisateurs qui n'ont pas besoin d'une grosse enveloppe de données à l'étranger et pour qui l'absence de MMS n'est pas un problème, car ils utilisent déjà des applications de messagerie pour envoyer leurs photos et fichiers.

Prixtel : un forfait flexible de 30 à 50 Go 4G

De son côté, Prixtel propose avec son forfait "Le petit" une approche basée sur la flexibilité. Il est proposé à partir de 4,99 € par mois, pour une consommation de données qui s'ajuste entre 30 Go et 50 Go en 4G/4G+ sur le réseau SFR.

Les appels, SMS et MMS sont illimités en France, et vous disposez de 15 Go de data depuis l'UE et les DOM. De plus, depuis ces zones, les appels, SMS et MMS sont illimités vers la France et le reste de la zone UE / DOM.

Le forfait Prixtel est idéal pour les utilisateurs dont la consommation de données est modérée et variable, et surtout, pour les voyageurs fréquents en Europe / DOM qui ont besoin d'une enveloppe roaming conséquente.

